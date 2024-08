Primeiras noites de Expoacre, Cavalgada e Especial Shakira: veja como curtir o fim de semana

A Expoacre 2024 finalmente chegou! A Cavalgada vai abrir as nove noites da maior feira do agronegócio do estado do Acre, além de outras opções para quem quiser curtir outros espaços em Rio Branco.

Pegue sua bota e o seu chapéu, porque o Giro Cultural ContilNet desta sexta-feira (29) está recheado de opções para você!

Confira a lista mais esperada do final de semana agora:

A Expoacre 2024 acontece em Rio Branco entre os dias 31 de agosto e 08 de setembro. O governador Gladson Cameli disse que a feira deve movimentar mais de R$ 320 milhões na edição deste ano

Sábado, 31 de agosto de 2024:

– 09h – Tradicional Cavalgada Expoacre 2024

– 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia, e atividades de negócios e entretenimento

– 20h – Solenidade de abertura das provas de rodeio na arena

Palcos alternativos

– 00h – Fechamento dos estandes de exposições

– 03h – Encerramento de todas as atividades do dia

Domingo, 1 de setembro de 2024:

– 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia, e atividades de negócios e entretenimento

Palcos alternativos

– 20h – Provas de rodeio na arena com homenagens

– 23h – Palco principal: Show nacional do cantor Biguinho Sensação

– 00h – Fechamento dos estandes de exposições

– 03h – Encerramento de todas as atividades do dia

A Cavalgada da Expoacre 2024 será no próximo dia 31 de agosto! A tradicional passeata de animais e veículos, que começa na Gameleira e vai até o Centro de Exposições.

Não vai ficar de fora né ? Vem curtir esse especial no Studio Beer, no dia 31/08, a partir das 22h. Chama os amigos, garanta sua entrada e vamos curtir juntos! Tá na hora de ficar ¡Loca! com o especial da Shakira que vai trazer os clássicos hits que marcaram gerações com muita dança, quadris soltos e amores tardios. Show Negro Encanto, que acontecerá nos dias 01, 08 e 22 de setembro, às 19h, na Usina de Arte João Donato. “Me Chama que Vou com PH” com sexta-feira (30) com Hangell Borges, Paulo Heverton e pré-show Samba da Cá!

“Quinta-feira Sertaneja” no Paradiso Golden às 18h com o Cantor Gil e Vini Rodrigues.

Na Infinity, sua balada já está em clima de Expoacre! Com diversos cantores com muito sertanejo e modão.

Na Confraria GastroBar, na sexta (30) tem a cantora, Duda Modesto e sábado (31) tem pagode com Anderson Liguth e Sebastião Neto!

Prepare-se para uma noite épica de rock e diversão no Studio Beer! No dia 30 de agosto, a partir das 21h, venha curtir o som da incrível banda CodCake e as batidas da DJ Aldine. Garanta seu ingresso antecipado por R$ 20,00 ou na portaria por R$ 30,00.