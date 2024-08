Processo seletivo com 489 vagas no Projeto Voluntariar é divulgado pelo governo de RO

A segunda edição do projeto contempla 25 áreas distribuídas em nove municípios do estado

Na quarta-feira (31), o governo de Rondônia anunciou a abertura do Processo Seletivo de Recrutamento e Seleção de Prestadores de serviço voluntário no Projeto Voluntariar, para provimento de vagas na Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). A segunda edição do projeto prevê o preenchimento de 489 vagas de prestação de serviço voluntário em diversas áreas, distribuídas por várias cidades do estado. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de 6 a 9 de agosto, através do portal do Seleciona Sesau: https://seleciona.sesau.ro.gov.br/. Publicidade

São 25 áreas distribuídas em nove municípios do estado: Porto Velho, Ariquemes, Buritis, Cacoal, Extrema, Ji-Paraná, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé e Vilhena, que receberão profissionais para contribuir ao Poder Público com seus conhecimentos e habilidades. Mais detalhes sobre o processo seletivo e os requisitos específicos para cada área, podem ser conferidos no Edital nº 35/2024/SESAU-NRS.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os voluntários fortalecem os serviços de saúde e asseguram um bom atendimento à população. “O projeto Voluntariar evidencia o exercício de cidadania, conectando a população aos serviços públicos. A inserção dos profissionais contribui para uma gestão eficiente e humanizada do atendimento oferecido pela saúde pública. Com a inclusão dos novos profissionais, o estado cumpre seu papel de forma efetiva, promovendo uma gestão mais eficaz”, salientou.

O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha ressaltou que, a primeira edição trouxe para a Sesau, profissionais que além de contribuírem para o Poder Público, receberam a oportunidade de mostrar capacidades técnicas. “O projeto Voluntariar é uma iniciativa que tem se mostrado produtiva, tanto para administração pública quanto aos voluntários. Na primeira edição, contamos com profissionais dedicados que ajudaram a melhorar os serviços, mostrando valor e competência profissional e abrindo futuras oportunidades. Estamos entusiasmados para expandir a iniciativa para outras cidades e continuar fortalecendo o sistema de saúde.”

Inscrições podem ser realizadas de 6 a 9 de agosto

PROJETO VOLUNTARIAR

Em sua segunda edição, o projeto Voluntariar visa buscar profissionais para o serviço voluntário, cumprindo uma carga horária de 6 horas por dia e 30 horas semanais. Os voluntários serão reembolsados por despesas com transporte e alimentação, no valor de R$ 68 por dia, efetivamente trabalhado.

O serviço voluntário será realizado de forma espontânea, com duração inicial de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, sem estabelecer vínculos funcionais ou obrigações trabalhistas, previdenciárias ou similares.