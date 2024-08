Petista registra candidatura de última hora e evita que cidade do Acre tenha apenas um candidato

O município de Porto Walter, interior do Acre, quase teria apenas um candidato disputando o cargo de prefeito: Cesar Andrade, do Progressistas, candidato a reeleição no cargo. Acontece que uma chapa encabeçada pelo PT, registrou de última hora a candidatura e também vai disputar a prefeitura da cidade isolada.

O partido do presidente Lula chegou a anunciar a candidatura de Neuzari Pinheiro, contudo, o nome registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi de Manão Gonçalves, que anteriormente havia sido anunciado como vice-prefeito na chapa. Agora, a chapa registrada conta com Océlio do Grajaú como candidato a vice. A coligação do PT ainda conta com PDT, MDB, PSB, PCdoB e PV.

Já Cesar Andrade disputa o cargo ao lado do candidato a vice-prefeito, Guarsonio Melo, do PSD. A chapa ainda tem União Brasil e Republicanos. Em 2020, Cesar foi eleito com 62,90% dos votos, na época pelo MDB. Ele disputou as eleições contra Arnoldo Lima, do PROS, que obteve 37,10%.