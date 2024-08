Queda de avião que matou 12 pessoas no Acre foi a terceira maior tragédia aérea do mundo em 2023

Com o acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo, que vitimou mais de 60 pessoas na última sexta-feira (9), um levantamento do site Aviation Safety Network, divulgado pelo Valor Econômico, apontou que o Acre teve o terceiro acidente com mais mortes no mundo todo em 2023.

O site divulgou que o acidente aéreo em Vinhedo é o com mais mortes no mundo em mais de um ano, visto que o pior em 2024 era o de um Bombardier, da empresa Saurya Airlines, que matou 18 pessoas no mês passado durante a decolagem no aeroporto, no Nepal.

O Nepal também tem a maior tregédia de 2023, com 72 mortes em um acidente em janeiro. Já os outros dois acidentes com maior número de mortos foi no Brasil, sendo um em Barcelos, no Amazonas, com 14 vítimas em setembro e no Acre, com o acidente que matou 12 pessoas após cair e explodir perto da pista do Aeroporto de Rio Branco.

Relembre a tragédia

No dia 29 de outubro, o Acre registrou o terceiro maior acidente aéreo da história, após uma queda de avião de porte pequeno, próximo ao Aeroporto de Rio Branco. O Governo do Acre confirmou a morte de 12 pessoas.

A aeronave que caiu tinha autorização para fazer táxi aéreo, com certificado de aeronavegabilidade válido até agosto de 2024. O avião foi identificado como modelo Cesna Caravan, com prefixo PT-MEE e pertencia à empresa amazonense Art Táxi Aéreo, que faz a linha Acre-Amazonas.

LEIA: Após 1 mês da tragédia, ContilNet vai ao local onde avião caiu e matou 12 pessoas; VÍDEO

O avião caiu cerca de 1800 metros depois da cabeceira da pista do aeroporto, numa região de mata fechada próximo a uma fazenda, às margens da na BR-364. Estavam a bordo doze passageiros – incluindo o bebê no colo de sua mãe, e dois tripulantes, o piloto e o copiloto.

O voo decolou de Rio Branco às 7h20 e caiu por volta das 7h21, segundo a empresa responsável e o aeroporto.

Vítimas

Dozes passageiros, sendo 9 adultos e uma bebê, e dois tripulantes, piloto e copiloto não resistiram ao grave acidente, morrendo no local após o avião explodir.

CONFIRA: Veja quem são as 12 vítimas de avião que caiu no Acre; dentista está entre as vítimas

O avião viajava com destino ao município de Eurinepé, no Amazonas (AM). Porém, fariam uma parada em Envira. Várias viaturas do Serviço Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e do Corpo de Bombeiros (CBMAC) se deslocaram para o local do acidente.

O município de Envira decretou luto oficial de três dias após a morte de quatro habitantes da cidade, que estavam na aeronave. Entre eles, estão dois empresários, uma servidora pública e uma outra mulher. Já os outros seis passageiros eram de Eirunepé.

As doze vítimas são:

Passageiros

Alexander Bezzerra

Francisco Eulimar

Ana Paula Melo

Raimundo Nonato Melo

José Maria Epifanio

Antonio Matos

Antonia Elizângela

Edineia de Lima

Clara Maria Monteiro

Tripulantes

Cláudio Atílio Montari – piloto

Kleiton Lima Almeida – copiloto