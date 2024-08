Rafaella Justus exibe 1º vestido para festa de 15 anos; veja

Rafaella Justus compartilhou fotos do 1º vestido escolhido para a sua festa de 15 anos. A filha do empresário Roberto Justus e da apresentadora Ticiane Pinheiro fez aniversário no dia 21 de julho, mas a comemoração será nesta sexta-feira (30), em um hotel de luxo de São Paulo.

“Meu sonho está se realizando”, escreveu na legenda de sua foto. O look escolhido é um vestido rosa, longo e no estilo princesa, com flores que decoram a saia e uma das alças. Para chegar ao local, ela utilizou o seu cabelo solto e optou por joias prateadas, com dois colares e uma pulseira de strass. O responsável pela confecção foi o estilista Samuel Cirnansck, que criou a peça sob medida e compartilhou um vídeo da criação em suas redes sociais. “Criar o vestido de 15 anos da Rafa Justus foi um sonho! Ver o brilho nos olhos dela e a alegria da família fez tudo valer a pena. Obrigado pela confiança!”, citou em sua legenda. Ao longo dos meses, a aniversariante tem mostrado detalhes da comemoração em suas redes sociais, como o convite, o cardápio, o vestido, a decoração, entre outros elementos. View this post on Instagram A post shared by Rafaella Pinheiro Justus (@rafapinheirojustus)