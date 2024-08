Remoção de corpos do acidente aéreo em Vinhedo (SP) deve seguir durante a madrugada de sábado

Os governadores Ratinho Junior e Tarcísio de Freitas estavam juntos em um evento no Espírito Santo, quando um avião caiu no município de Vinhedo (SP). Eles falaram ao lado do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, sobre a tragédia que matou 61 pessoas.

O governador do Paraná disse que o estado ofereceu apoio psicológico às famílias que se encaminharam ao aeroporto de Cascavel, local em que o voo partiu com rumo a São Paulo. Os representantes dos estados e do governo federal lamentaram o ocorrido.

Tarcísio de Freitas disse que ainda é necessário entender o que está acontecendo, lembrando a divergência inicial entre o número de pessoas. Informações iniciais deram conta de 62 pessoas, mas durante a tarde, a Voepass confirmou que eram 57 passageiros e quatro tripulantes. O governador de São Paulo também confirmou que a caixa preta da aeronave foi encontrada pelo Cenipa.

Sobre os corpos

Em coletiva, Tarcísio de Freitas afirmou que os corpos serão enviados de Vinhedo (SP) para o Instituto Médico legal (IML) de São Paulo, onde segundo ele, o trabalho será realizado com mais facilidade e recursos.

O governador afirmou que as famílias receberão suporte de acomodação e assistência psicologia para as famílias que estarão presentes para acompanhar o processo de identificação das vítimas. Ele confirmou que as empresas já garantiram o transporte dos corpos para os locais de sepultamento.

Sobre como estava o local da queda do avião, o governador comentou emocionado aquilo que presenciou.

“Ali estavam sonhos… É um cenário muito difícil”, disse Tarcísio de Freitas.

O governador do Paraná, Ratinho Junior, disse que a Polícia Científica do Paraná já começou a coletar amostras de sangue de familiar das vitimas, para ajudar na identificação das pessoas.

Trabalho vai se estender ao longo da madrugada de sábado (10)

O trabalho do Cenipa e dos peritos no local seguirão ao longo da madrugada, afirmou Tarcísio. O governador indicou que o trabalho tem que ser cuidadoso e que os recursos de iluminação serão viabilizados para continuidade da investigação e remoção das vítimas.

Além do Cenipa, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, Polícia Militar de São Paulo, Defesa Civil de São Paulo, Polícia Federal, Força Aérea Brasileira (FAB), Polícia Civil e Polícia Científica também estão atuando no local do acidente.

Presidente e governadores decretam luto oficial de três dias

O governador de São Paulo decretou luto de três dias no início da noite desta sexta-feira, em homenagem às vítimas do acidente aéreo ocorrido com o avião da Voepass Linhas Aéreas em Vinhedo. Mais cedo, Ratinho Junior também declarou que o estado paranaense também está em luto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também decretou luto oficial de três dias no Brasil.