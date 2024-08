Restabelecimento de energia no Acre é iniciado após apagão geral; veja nota da Energisa

A Energisa atualizou as informações sobre o apagão que afetou o Acre e partes de Rondônia nesta quinta-feira (22). Segundo um boletim emitido pela empresa, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) iniciou o processo de restabelecimento da energia para o estado a partir das 17h55. O retorno da eletricidade está sendo realizado de forma gradual e coordenada em etapas pelo ONS.

O apagão, que atingiu todos os municípios do Acre e algumas cidades vizinhas em Rondônia, foi causado por um evento externo no Sistema Interligado Nacional. A Energisa reiterou que a situação está sendo monitorada e que a causa do problema está sendo investigada pelas autoridades do setor.

Este é o segundo apagão registrado no Acre em menos de uma semana. O estado já havia enfrentado uma interrupção no fornecimento de energia este mês devido a um incidente semelhante. A empresa continua a acompanhar a situação e fornecerá atualizações adicionais conforme a situação evolui.