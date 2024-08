São Paulo abriga um dos 16 hotéis mais bonitos do mundo; confira lista

O Pulso Hotel, localizado no coração de São Paulo, aparece na lista dos 16 hotéis mais bonitos do mundo, segundo a edição de 2024 do Prix Versailles. A premiação francesa é conhecida por promover concursos de arquitetura em diferentes categorias pelo mundo. Foi o único estabelecimento do Brasil e da América do Sul na seleção.

Na categoria restaurantes, o paulistano Tuju, inaugurado em 2023, também é o único brasileiro na seleção de 2024 feita pelo Prix Versailles.

Na lista, foram escolhidos hotéis recém-inaugurados ou reabertos que tenham deixado uma “marca extraordinária”. Eles vão competir por três títulos mundiais em 2024 – o Prix Versailles, e as categorias Interior e Exterior. Os escolhidos serão anunciados na Sede da Unesco, no final de novembro.

Além da lista dos hotéis, museus e restaurantes mais bonitos do mundo em 2024, lançada em 13 de junho, o Prix Versailles também vai divulgar a lista de empórios, aeroportos, estações de passageiros e esportes em setembro.

Arquitetura ultra contemporânea e obras de arte

No coração do distrito financeiro de São Paulo, o Pulso fica localizado no edifício ultra contemporâneo do arquiteto Arthur Casas, que abriga uma coleção de obras de arte únicas, tanto em suas acomodações quanto áreas públicas.

Cada estadia em uma das 57 suítes – que variam de 32 a 64 m2 – possui móveis e objetos cuidadosamente selecionados, incluindo peças raras e antiguidades, bem como fotografias, pinturas e gravuras inspiradas na paisagem de São Paulo.

Confira os 16 hotéis escolhidos entre os mais belos do mundo em 2024, segundo o Prix Versailles:

Manly Pacific

Sidney, Austrália

Raffles Al Areen Palace Bahrain

Zallaq, Barein

Pulso Hotel

São Paulo, Brazil

W Macau – Studio City

Macau, China

Nobis Hotel Palma

Palma, Espanha

Cap d’Antibes Beach Hotel

Antibes, França

La Fantaisie

Paris, França

Mondrian Bordeaux Les Carmes

Bordeaux, França

The Dolli

Athens, Grécia

Lasserhaus

Brixen, Itália

The Hanok Heritage House

Yeongwol, Coreia do Sul

Maroma, A Belmond Hotel

Playa del Carmen, México

Vermelho

Melides, Portugal

The Ned Doha

Doha, Qatar

Pan Pacific Orchard

Singapore, Singapura

The Hazendal

Stellenbosch, África do Sul