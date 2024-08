“Se querem paz, respeitem a Constituição”, diz Maduro sobre eleições

Em tom ameaçador, Nicolás Maduro disse que aqueles que esperam paz na Venezuela devem respeitar a Constituição do país. A fala do presidente venezuelano aconteceu nesta sexta-feira (2/6), durante evento no Tribunal Supremo de Justiça (TSJ).

“Se querem paz, respeitem a Constituição, respeitem as leis e respeitem as instituições”, declarou Maduro citando o conjunto de normas que ajudou a criar, junto do ex-presidente Hugo Chávez, no fim dos anos 1990.

A fala de Maduro surge no momento em que o resultado do pleito reflete nas ruas do país, com diversos protestos sendo realizados contra a manutenção do chavismo na Venezuela.

Maduro pede que Supremo faça auditoria

Junto de outros candidatos que disputaram as eleições do último fim de semana, Maduro participou do evento que marcou o início da apuração sobre o resultado do pleito pela Corte.

A ideia de o TSJ periciar o processo eleitoral deste ano partiu do próprio líder chavista, que na última quarta-feira (31/7) apresentou um recurso com o pedido ao tribunal.

Vitória do chavismo é confirmada por órgão eleitoral

Contestado por parte da comunidade internacional, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) divulgou uma nova atualização dos dados da votação, em que Maduro ainda aparece à frente do candidato da oposição, Edmundo González.

O resultado indica uma vitória do herdeiro político de Hugo Chávez por 51,95% dos votos, contra 43,18% do oposição. O órgão eleitoral, no entanto, não apresentou as atas de votação.

Desde a divulgação do primeiro resultado, o governo Maduro afirma que o atraso na divulgação dos dados se dá por conta de um suposto ataque hacker contra o CNE.

Apesar da acusação, Maduro voltou a elogiar o sistema eleitoral venezuelano e o classificou como uma estrutura “blindada”.