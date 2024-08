Sicredi anuncia crédito de R$ 100 milhões na Expoacre 2024 para impulsionar a economia

No dia 21 de agosto, às 7h, o Sicredi, em colaboração com a Associação Comercial e Industrial de Rio Branco (ACISA) e o Sebrae no Acre, promoveu o evento Café e Negócios no auditório do Sebrae. O encontro anunciou os investimentos disponibilizados pela Cooperativa para a maior feira do Estado do Acre, com foco em estimular a economia local e oferecer benefícios significativos para a comunidade.

Durante o evento, o Sicredi apresentou oportunidades especiais para a Expoacre 2024, incluindo a disponibilização de R$ 100 milhões para negócios e condições exclusivas, como descontos em consórcios e isenção do IOF em energia solar. A cooperativa também destacou sua disponibilidade para fornecer maquininhas para transações na hora e taxas especiais para antecipação de crédito, reforçando seu papel crucial como parceiro financeiro para empresas e empreendedores.

Edmilson Guimarães, diretor de Negócios do Sicredi, afirmou: “O Sicredi tem uma missão clara de prosperar a comunidade local. Queremos que a feira se destaque este ano, proporcionando grandes oportunidades para empresários e produtores rurais. Nosso objetivo é que todos saiam satisfeitos, com solução financeira ideal para sua vida ou para os seus negócios.”

Uelligton Júlio, gerente regional do Sicredi, enfatizou: “Queremos proporcionar grandes oportunidades para empresários e produtores, garantindo que a feira seja memorável e proveitosa para todos, atuando como intermediador financeiro para associados que precisam de crédito ou desejam investir.”

“A feira deste ano promete ser uma grande vitrine para novos negócios. A ACISA, juntamente com o Sicredi e o CEMEC, está promovendo o empreendedorismo feminino com um estande especial e oferecendo novas oportunidades para empreendedores locais. A Expoacre 2024 promete movimentar ainda mais a economia regional”, comentou, Patrícia Dossa, vice-presidente da ACISA Acre.

O evento Café e Negócios ofereceu uma plataforma valiosa para conectar empresas e empreendedores com as ofertas do Sicredi, refletindo um impacto positivo no crescimento econômico regional.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos 7,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.700 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 243 municípios e possui 323 agências, para o atendimento a mais de 1,252 milhão de associados.

