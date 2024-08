Sicredi marca presença na 9ª Feira do Açaí e 25º Festival em Feijó

O Sicredi, que tem atuação no município de Feijó desde 2021, participa pela 3ª vez do 25º Festival do Açaí, que ocorre nos dias 16, 17 e 18 de agosto no município de Feijó. Este evento, celebrado pela popular fruta amazônica e pela rica gastronomia local, é uma importante vitrine para a região, atraindo visitantes de diversos lugares do Estado do Acre.

Neste ano, o Sicredi estará com um estande para atender os visitantes e apresentar suas soluções financeiras, inovadoras e sustentáveis. A presença da instituição no evento reforça seu compromisso em desenvolver e estar próximo às comunidades em que atua.

Durante a feira, os visitantes terão a oportunidade de conhecer os benefícios de se associar ao Sicredi. Isso inclui a participação nos resultados da cooperativa, além de explorar oportunidades de crédito, investimentos e seguros. Os participantes também poderão participar das dinâmicas da promoção Capital Premiado, que já premiou 25 associados em todo o Acre, incluindo o sorteio de duas motos 0KM.

“Este festival é uma grande oportunidade para reforçarmos a importância do cooperativismo e do desenvolvimento local, que são pilares fundamentais da nossa missão como cooperativa. Ao estarmos presentes, reafirmamos nosso compromisso com a comunidade, apoiando a economia e valorizando as pessoas. Nossa participação vai além de negócios; é uma forma de contribuir para o crescimento e a prosperidade de todos”, afirma Lucas Joaquim, gerente do Sicredi.

Convidamos todos os moradores de Feijó e da região a visitarem nosso estande e a participarem das atividades do 25º Festival do Açaí e na 9ª Feira do Açaí. O Sicredi aguarda ansiosamente para celebrar junto com a comunidade, o sucesso e o potencial da Feira.

