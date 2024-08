Silvio Santos trabalhou na Globo e salvou empresa da falência

Silvio Santos ficou muito conhecido como o dono do SBT e marcou uma era na televisão brasileira. Entretanto, o apresentador teve um passado na Globo e chegou a salvar a emissora, posteriormente rival, da falência. Ele virou algoz da platinada após mudar de lado.

Em 1966, quando a Globo comprou a TV Paulista, Silvio Santos começou a trabalhar na emissora. Porém, ele entrou na grade nacional apenas três anos depois. Apesar de não ser contratado, ele pagava um alto valor para manter a sua atração no ar, que durava 10 horas.

O programa era alvo de críticas por parte de Boni e Walter Clark, chefões da Globo, por conta do conteúdo exibido e que não atendia ao padrão adotado naquela época. Após passar por um período de instabilidade, entretanto, ele teve o seu contrato renovado em 1971 por mais cinco anos.

A ordem veio direto de Roberto Marinho, dono do canal e a explicação não era tão difícil de entender. Foi Silvio Santos quem emprestou dinheiro para que a Globo pudesse pagar os salários de seus funcionários, que ficariam atrasados.

Outra briga entre as partes foi em 1972, quando Senor Abravanel comprou parte das ações da Record. O seu contrato não permitia que ele mantivesse ações de outra emissora e foi utilizado Joaquim Cintra Gordinho como laranja. Quatro anos depois, foi descoberta a transação e ele deixou a Globo.

Duas outras situações fizeram com que Silvio Santos virasse algoz do canal dos irmãos Marinho. Gugu Liberato, que fazia sucesso no SBT, foi contratado pela Globo e depois recontratado, com um salário 10 vezes mais alto pelo Dono do Baú.

A outra situação envolve o Big Brother Brasil (BBB). Silvio Santos optou por não assinar para ter o reality, que foi parar na emissora platinada. Para bater de frente com a atração, ele criou a Casa dos Artistas e colocou famosos no programa. O canal de Roberto Marinho se enfureceu e, ao lado da Endemol, produtora do Big Brother, conseguiu barrar a produção do programa do SBT.