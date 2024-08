“Situação difícil”: mãe do Maníaco do Parque não o visita há 10 anos

Maria Helena de Souza Pereira, de 77 anos, mãe de Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Parque, afirmou que não visita o filho há pelo menos dez anos (veja vídeo abaixo).

“A situação financeira atrapalhou bastante. Veio a pandemia, e depois ele pediu que não queria ser visitado durante a pandemia”, disse em entrevista exclusiva à coluna True Crime, de Ullisses Campbell, no jornal O Globo. “Uma situação muito difícil. Talvez ele nem entenda o porquê.”

Francisco de Assis Pereira foi preso em 1998 acusado de estuprar e matar pelo menos sete mulheres, mas confessou 11 assassinatos. Ele cometia os crimes no Parque do Estado, na zona sul de São Paulo. O homem foi sentenciado a 268 anos de pena. Na época de seu julgamento, um preso não poderia cumprir mais de 30 anos em uma penitenciária. Por isso, há a possibilidade de que possa sair em 2028.

Caso ele saia da prisão daqui a quatro anos, Maria Helena afirmou que “não tem como” recebê-lo em casa.

“Ele é outro homem. Afinal, são 30 anos. Nem sei como ele está. Além do mais, moro em uma casa humilde. Tenho receio do assédio da imprensa. O ideal seria que ele fosse morar em Portugal, onde há uma mulher apaixonada que quer levá-lo para lá”, contou.

Logo após responder a questão, Maria Helena corrigiu a sua resposta, após orientação do seu filho mais velho e irmão do Maníaco do Parque, Luís Carlos Pereira, de 58 anos. “Com certeza, de braços abertos. Isso ninguém me tira”, relatou em nova versão.

Ela acha que o filho ainda não está preparado para viver fora da prisão. “É uma questão bastante difícil de responder. No momento, acho que ainda não. Durante esses dez anos, não conversei com ele.”

Sobre o receio de ele voltar a cometer os mesmos crimes, Maria Helena disse que depois de tudo o que ele passou na cadeia, se transformou em um novo homem. “Uma nova pessoa, sem maldade”, disse ela. “Acredito que ele não vai mais fazer essas coisas. Aquele Francisco que foi preso é uma pessoa. Hoje ele é outra.”

Maria Helena é categórica ao afirmar que não sente vergonha do que o filho fez. “Não. Até porque Francisco não foi criado para ser assim. Teria vergonha se soubesse o que ele vinha fazendo e tivesse ficado quieta. Nunca soube de nada. Como disse antes, até hoje tenho minhas dúvidas.”