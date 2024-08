Suspeito de ser informante da polícia, homem recebe ‘disciplina’ de facção em Rio Branco

Max Dhemerson Barroso, 40 anos, foi vítima de agressão física na noite desta quinta-feira (22), após ser submetido a uma “disciplina” imposta por uma facção criminosa, acusado de supostamente repassar informações para a polícia. A sessão de espancamento ocorreu na Travessa Jurandir, com acesso pelo Ramal do Canil, no bairro Vila Acre, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Max Dhemerson estava caminhando em via pública quando foi abordado por criminosos que, armados com ripas, começaram a agredi-lo. A vítima sofreu fratura no braço esquerdo, fratura de costela, corte na cabeça, teve dentes quebrados e um trauma fechado de tórax. Após a agressão, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam Max Dhemerson ao pronto-socorro de Rio Branco, onde ele deu entrada em estado grave.

Policiais militares estiveram no local, colheram as características dos criminosos e realizaram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas não obtiveram sucesso.

O caso será investigado pela Polícia Civil.