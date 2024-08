Tatuador Fabrício Galdino vem ao Acre para ministrar workshop; confira

Rio Branco sediará um Workshop de Tatuagem nos dias 22 e 23 de novembro, com o renomado tatuador Fabrício Galdino, premiado nacional e internacionalmente.

“Após quase 2 anos sem ministrar workshop presencial, escolhi o Acre para este grande retorno, com um projeto diferenciado e com muito conhecimento e informação. Se atentem e se planejem porque a oportunidade está chegando, basta se movimentar em busca daquilo que é seu”, declara Galdino.

Embaixador da Electric Ink, ele compartilhará técnicas em preto e cinza, surrealismo e colorido.

Organizado pela Tattoo RBR Supply, o evento oferece aos profissionais do Acre uma chance de aprimorar suas habilidades e conhecer as últimas tendências do mercado de tatuagem.

“Por isso, convido vocês que estão em busca de evolução e crescimento profissional. Estou muito ansioso e grato por essa oportunidade de levar meu conhecimento ao extremo norte do país”, convida Fabrício.