Tentativa de fuga em presídio de Cruzeiro do Sul: buraco na parede é descoberto por policiais

Uma tentativa de fuga no presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, foi frustrada graças à rápida ação dos policiais penais de plantão, na manhã deste domingo (4). Durante uma ronda de rotina, os agentes notaram movimentação suspeita na cela 8 e bloco 7 da unidade prisional.

Ao investigarem a situação, os policiais descobriram que os presos da cela 8 estavam tentando escapar através de um buraco feito na parede da cela. Diante da situação, um dos policiais efetuou um disparo de advertência, o que fez com que os detentos recuassem imediatamente.

A tentativa de fuga foi contida sem maiores incidentes, e a ação eficiente dos policiais penais garantiu que os presos não conseguissem deixar o presídio. As autoridades continuam a investigar como o buraco foi feito e tomaram medidas adicionais para reforçar a segurança na unidade.

Nota pública sobre suspensão de visitas no Presídio de Cruzeiro do Sul

O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informa a suspensão de visitas, neste domingo, 4, no presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, devido a uma tentativa de fuga dos presos da cela 8, bloco 7, por um buraco feito na parede da cela.

A fuga foi impedida devido a rápida ação da Polícia Penal. No momento, as equipes seguem fazendo a verificação de estrutura em todo o prédio.

Marcos Frank Costa

Presidente do Iapen