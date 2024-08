Nesta quarta-feira (7/8), Tiago Abravanel atualizou estado de saúde de Silvio Santos. O neto do apresentador do SBT falou sobre a recuperação do avô, que está internado desde o início deste mês no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

“Estamos na torcida. Ele está sendo muito bem assistido pelos médicos e se cuidando. Esperamos que ele se recupere o mais rápido possível. Acreditamos que as orações de todos estão ajudando”, garantiu para a Quem. Tiago aproveitou para destacar o apoio dos fãs: “Isso reafirma tudo o que sempre soubemos sobre o carinho e o amor que as pessoas têm por ele”. Tiago Abravanel finalizou lembrando que a família está otimista pelo retorno de Silvio Santos para casa. “Neste momento difícil e delicado, acreditamos que a fé pode transformar vidas e esperamos que ele se recupere rapidamente”, finalizou. Tratamento com antibióticos Silvio Santos continua internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e a unidade de saúde não tem autorização para divulgar boletins médicos. Apesar da “blindagem”, a coluna F5, da Folha de S. Paulo, conseguiu alguns detalhes do tratamento do dono do SBT. O site relatou também que uma das medicações usadas começou a surtir efeito no último domingo (4/8) e, com isso, o ex-apresentador, que está afastado das telinhas desde 2022, teria apresentado alguma melhora, mas ainda não há previsão de alta