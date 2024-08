Vaza áudio de Vagner Sales rebatendo bolsonarista que o chamou de petista: ‘Morto de fome’

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, pai da candidata a prefeita no município, Jéssica Sales, se envolveu em uma confusão ao se defender de acusações em um grupo de WhatsApp.

Em um áudio de 1 minuto e 40 segundos que vazou nesta quinta-feira (15), o ex-prefeito rebate a fala de um militante político conhecido como Tico Bolsonaro. O bolsonarista havia publicado um texto nas redes sociais em que chamava Vagner de petista e de esquerda.

“Você é um pau mandado, rapaz, um pilantra que vive aí usando a rede social pra queimar as pessoas, seu bandido. Onde é que você já me viu em PT, onde é que você já me viu em esquerda, seu vagabundo. Pilantra safado, esquerda é essa cambada que você apoia aí na prefeitura, seu pilantra. Esses são esquerda. Eu que já te dei de comer tanta vez, vagabundo, pilantra. Respeita, rapaz”, disse Vagner no áudio.

Em resposta, Tico chamou o áudio do ex-prefeito de desespero.

Ouça: