VÍDEO: Convenção de Gilberto Lira e Alípio reúne milhares de pessoas em Sena Madureira

O Estádio Marreirão em Sena Madureira foi palco de uma convenção histórica que oficializou as candidaturas de Gilberto Lira (União Brasil) para prefeito e Alípio Gomes (PSD) para vice-prefeito, na noite desta segunda-feira (5). O evento, que atraiu uma multidão de pessoas, foi marcado por uma atmosfera vibrante e cheia de energia, evidenciada pelo grande número de participantes e pela organização impecável do local.

O estádio, que recebeu uma megaestrutura com palco, sonorização profissional e mais de 5 mil cadeiras, ficou completamente lotado, refletindo o entusiasmo dos apoiadores da chapa. A convenção também destacou o apoio de figuras políticas de destaque, como os senadores Márcio Bittar e Sérgio Petecão, a deputada federal Meire Serafim, e os deputados estaduais Tadeu Hassem, Pablo Bregense, e o ex-prefeito Nilson Areal.

O prefeito Mazinho Serafim, que tem sido um fervoroso defensor da candidatura de Lira, demonstrou grande satisfação com o evento, chamando-o de “A maior convenção da história de Sena Madureira.” O clima foi de celebração e expectativa, com muitos apoiadores exibindo bandeiras e se manifestando em apoio à chapa majoritária.

A convenção também revelou um cenário político dinâmico, com discussões sobre possíveis mudanças de apoio e ambições futuras do atual prefeito, Mazinho Serafim, que é especulado para uma possível candidatura ao governo em 2026 ou ao Senado Federal.

Com o evento superando todas as expectativas, a campanha de Gilberto Lira e Alípio Gomes começa com um forte apoio popular e uma plataforma promissora para a corrida pela prefeitura de Sena Madureira.

Veja galeria de fotos e vídeo:

Veja o vídeo: