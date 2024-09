184 municípios têm alerta para perigo de tempestade; saiba onde chove

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso laranja de perigo de tempestade para 184 municípios. Nesta segunda-feira (30/9), também é previsto perigo potencial de chuvas intensas em algumas regiões brasileiras.

Os alertas laranjas para perigo de tempestade são para o norte mato-grossense, o leste rondoniense, Madeira-Guaporé e o centro-sul mato-grossense. Nessas áreas, são previstos entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia de chuva, ventos intensos (de 60 a 100 km/h), e queda de granizo. O alerta ficará em vigor até as 10h de terça-feira (1º/10).

O sudoeste, sudeste e noroeste do Rio Grande do Sul, além da área metropolitana de Porto Alegre e do centro ocidental e oriental do estado, têm aviso de perigo de tempestade. O alerta tem início às 14h desta segunda-feira (30/9) e ficará em vigor até as 12h de terça.

São previstos entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia de chuva, ventos intensos (de 60 a 100 km/h) e queda de granizo. Há, ainda, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O Inmet ainda prevê, com alerta amarelo para perigo potencial, chuvas intensas no ocidente e oriente do Tocantins e no nordeste mato-grossense.

Estados em alerta

O alerta de tempestade abrange uma grande parte de municípios, distribuídos da seguinte forma:

Mato Grosso: 54 municípios;

Rondônia: 50 municípios;

Rio Grande do Sul: 80 municípios.

Já o alerta amarelo para chuvas intensas está distribuído da seguinte forma:

Tocantins: 74 municípios;

Mato Grosso: 6 municípios.

Para conferir quais municípios estão em alerta para tempestade e para chuvas intensas, clique aqui.

Impactos da tempestade

As tempestades previstas podem provocar alagamentos, queda de galhos de árvores, danos em áreas agrícolas e, em menor escala, interrupção no fornecimento de energia elétrica.

O Inmet reforça a importância de que a população siga algumas recomendações para evitar acidentes e minimizar danos, como: