Acreana Jerusa Geber é recebida por Lula após conquistar dois ouros nos Jogos Paralímpicos de Paris

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na manhã da última terça-feira (18), em Brasília, os integrantes da delegação paralímpica, entre eles, a acreana Jerusa Geber.

O evento foi uma homenagem aos atletas paralímpicos em forma de agradecimento e reconhecimento. Além disso, Lula aproveitou a oportunidade para firmar o compromisso de que o Governo Federal seguirá garantindo condições de preparação e estrutura para os atletas.

Na França, 100% das medalhas foram conquistadas por beneficiados pelo programa de incentivo direto aos esportistas do Governo Federal. O Brasil competiu em Paris com 280 atletas, dos quais 274 integram o programa atualmente.

“Foi uma epopeia o que vocês fizeram na França”, disse Lula.

Na França, o Brasil protagonizou a melhor campanha de sua história em Paralimpíadas. A delegação conquistou 89 medalhas, com 25 ouros, 26 pratas e 38 bronzes, e terminou a competição pela primeira vez no top 5 da classificação geral. O número de ouros também foi recorde, superando a marca de 22 conquistados em Tóquio, em 2021.

A acreana Jerusa Geber conquistou duas medalhas de ouro na Paralimpíada de Paris, nos 100m e 200m.

“A minha medalha nos 200 metros era a que a gente menos acreditava e foi a número 23 (do país em Paris). Ali foi o recorde de medalhas no Brasil (superando os 22 ouros de Tóquio 2021). E eu também fui a única a única mulher na delegação do atletismo com duas medalhas de ouro. Então isso mostra que a mulherada está com tudo e foi para Paris para competir de verdade”, analisou.

Ao fim, Jerusa fez questão de agradecer por mais uma recepção por parte do presidente Lula. “A gente tem que aproveitar esse momento de reconhecimento. Não é a primeira vez que estou sendo recebida pelo presidente Lula. A primeira foi em 2008, quando voltei de Pequim. É maravilhoso”, encerrou a campeã.