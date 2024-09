Acreanos representam o estado na 16ª Copa América de Taekwondo em São Paulo

Os atletas acreanos Davi Lucas Frazão (9) e Ailana Santos (13) se preparam para representar Rio Branco, a capital do Acre, na 16ª Copa América de Taekwondo. O evento, que acontece de 11 a 13 de outubro de 2024, será realizado no Perfect Liberty, em Arujá, São Paulo.

Davi e Ailana foram campeões brasileiros em Porto Velho no mês passado, nos dias 30 e 31 de agosto, no Supercampeonato Brasileiro Regional de Taekwondo, e foram selecionados para competir em uma das principais competições de taekwondo da América Latina, e sua participação destaca a crescente presença do Acre no cenário esportivo nacional.

A Copa América de Taekwondo reúne atletas de diversos países, proporcionando uma plataforma para que talentos emergentes mostrem suas habilidades e busquem reconhecimento.

O evento, que promete atrair grandes nomes do taekwondo, oferece uma oportunidade valiosa para Davi e Ailana se destacarem em um ambiente competitivo e internacional. A delegação acreana está ansiosa para mostrar seu potencial e trazer orgulho para sua cidade natal. Caso sejam campeões na Copa América, eles irão disputar o campeonato mundial que será sediado na Espanha.

Os resultados serão amplamente divulgados para destacar o desempenho dos representantes do Acre.