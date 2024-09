Alunos do interior do Acre participarão do 1º Torneio Intermunicipal Gamer; veja programação

Nos dias 23 a 27 de setembro 2024 ocorrerá o 1º Torneio Intermunicipal Gamer CHAMAÍ APP, envolvendo os alunos da rede de ensino de Epitaciolândia e Brasiléia. O evento visa proporcionar entretenimento ao público infanto-juvenil do Alto Acre e gerar impacto socioeconômico positivo na localidade.

A iniciativa conta com a participação de empreendedores locais na área de alimentação e artesanato, apresentações artísticas, música, atividades recreativas, e brindes. O Centro do Idoso estará envolvido na mistura que promete ampliar e melhorar a relação entre as gerações.

A primeira etapa, que será no formato virtual, ocorre entre 23 a 25 de setembro e, a grande final entre EPITACIOLÂNDIA X BRASILÉIA será presencial, na Art Eventos, no dia 27 do mesmo mês, às 17h. A companhia de dança K-dance irá se apresentar na ocasião, assim como DJs representantes da federação acreana de games.

“Convidei empreendedores locais a criarem um formato Pocket de seus produtos, ou seja, pequenos e rápidos, para agilizar a alimentação do local, fortalecer a marca e lucrar com o evento. Todas as programações do CHAMAÍ terão um teor educativo e empreendedor”, afirma Dra. Taís Oliveira, coordenadora do evento e C.E.O do CHAMAÍ App.

SOBRE O APLICATIVO CHAMAÍ

O APP criado por uma startup acreana, busca facilitar a contratação de prestadores de serviços nas áreas de cuidados do lar ou de veículo, reformas/reparos, beleza/estética, consultoria, saúde, assistência técnica, e até aulas particulares. É como um ‘’I-food” só de serviços.

“As pessoas do Acre e da Amazônia merecem dignidade, um ambiente onde podem conseguir sua renda, construir sua reputação e tudo isso sem ninguém pegando fatia do seu esforço. Por isso o CHAMAÍ não cobrará taxas sobre o lucro do serviço, só cobrará ASSINATURA, recorrente como o Netflix”, destaca Oliveira.