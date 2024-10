Ao lado de Nabiha, Bocalom e Alysson celebram apoio de profissionais da Educação em evento lotado

Tião Bocalom, candidato à reeleição pelo PL, acompanhado do seu vice, Alysson Bestene, se reuniu na noite desta segunda-feira, 30, no Afa Jardim, com “Amigos da Educação”, servidores do município que demostraram gratidão a atual gestão da Capital acreana, e o desejo de continuidade dos trabalhos.

O evento contou com a participação da titular da Secretaria Municipal de Educação (Seme), Nabiha Bestene, do senador Márcio Bittar, do deputado federal Eduardo Velloso e do candidato a vereador, Samir Bestene.

Nabiha Bestene elogiou os investimentos de Bocalom, ressaltando que Rio Branco alcançou o segundo lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) entre as Capitais.

“A nossa cidade é grata ao nosso Bocalom pelos feitos que têm sido realizados, e isso é resultado do trabalho conjunto de professores e servidores. O nosso objetivo é conquistar a medalha de ouro na próxima avaliação”, afirmou.

Bocalom, emocionado com o apoio da população, declarou que esse carinho o motiva a continuar lutando pela melhoria da qualidade de vida dós rio-branquenses.

“É uma luta gostosa, mesmo com as dificuldades. O que importa é ver a alegria das pessoas e o retorno positivo que temos recebido. Valorizamos os nossos servidores, pagamos um salário justos, e eles reconhecem o nosso trabalho”, disse.

Alysson Bestene complementou, destacando a importância da educação infantil e o compromisso da gestão em investir cada vez mais nessa área.

“O carinho dos professores e demais servidores nos motiva a fazer mais pelas crianças do município”, afirmou.

O deputado Eduardo Velloso também se pronunciou, reforçando que a população reconhece o bom trabalho de Bocalom, com avanços em toda as áreas, como na Saúde, Educação e na valorização do servidor. Já o senador Márcio Bittar destacou a importância da continuidade dos trabalhos realizados pelo candidato à reeleição, cuidando bem do dinheiro público e das pessoas.

Confira a galeria: