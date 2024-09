Após quase um mês, pais tem reencontro emocionante com PM que salvou bebê engasgada

No mês passado, Lubicirio dos Santos e Regiane Santos passaram por um momento de pânico após a filha deles, a pequena Vitória, recém-nascida, se engasgar com leite durante a amamentação.

RELEMBRE: Vídeo mostra policiais salvando bebê recém-nascido que se esgasgou com leite; ASSISTA

No desespero, os pais do bebê, que são de Minas Gerais e estão em Rio Branco a trabalho, pediram socorro durante a blitz da PMAC. Eles cruzaram a contramão e desceram do carro desesperados.

Na hora, a soldado Raiane Gomes fez a manobra de Heimlich, usada durante situações em que há obstrução das vias aéreas. Em poucos segundo a criança voltou a respirar.

Na última segunda-feira (9), a Rede Amazônica promoveu um encontro emocionante dos quatro protagonistas desta história. Os pais puderam abraçar e agradecer a policial militar por ter salvado a filha.

Já a soldado, pode segurar mais uma vez a bebê que salvou. “Um momento de muita alegria e gratidão a Deus com o reencontro com a Raiane, com todos. Agradeço muito a Deus, que Deus abençoe a vida dela, a vida de todos que nos ajudaram, Foi difícil, mas a gente superou”, contou Regiane.

O pai da bebê relembrou a situação. “Fiquei tão desesperado que fizemos o procedimento errado e eu tentei ligar para a polícia para ver se socorria a gente, mas não estava dando certo. Eu falei: ‘o jeito é entrar no carro e sair doido nessa cidade, sei que vou achar polícia na rua, que ambulância eu não vou achar mesmo'”, disse.