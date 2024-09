“Eu não pretendo [voltar a cantar]. Polêmico, né?”, disse a ex-Fazenda em uma publicação nas redes sociais. Ela começou a carreira como funkeira, mas acabou mudando a rota para outras áreas do entretenimento, inclusive com uma conta no OnlyFans.

“Eu amo cantar e hoje mais do que tudo eu amo cantar pra Deus. Não está nos meus planos profissionalizar isso. Se for da vontade de Deus, se ele quiser fazer a obra dele em mim pra que eu seja uma cantora, pra eu começar a louvar, aí vai ser da vontade dele”, disse Tati Zaqui.

Saída do funk e do OnlyFans

Após as notícias de que trocaria o funk pela música gospel, Tati Zaqui aproveitou para abrir o jogo sobre a real possibilidade de mudar a sua área musical. A cantora ainda contou que deixará de produzir conteúdos eróticos para a internet.