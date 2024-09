Assessoria divulga nota sobre estado de saúde do governador Gladson Cameli; confira

Diagnosticado com pneumonia bateriana desde o último sábado (14), o governador Gladson Cameli segue cumprindo repouso em casa, de acordo com assessoria de imprensa do chefe do executivo.

Em nota divulgada nesta segunda-feira (16), a assessoria informou que Cameli apresentou uma melhora significativa e segue necessitando de atenção médica.

“Extraordinariamente, Gladson Cameli participou, na tarde desta segunda-feira, de uma agenda em seu escritório de governo para assinatura da ordem de serviço da segunda etapa das obras da nova Maternidade Marieta Cameli e reunião com o secretário nacional da Atenção Especializada em Saúde, Adriano Massuda”, diz um trecho da nota.

“Massuda veio ao Acre acompanhar o início das ações da Força Nacional do SUS, que irá realizar um levantamento epidemiológico e relatório de situação de saúde pública diante da estiagem, seca prolongada e queimadas, por determinação do governo federal”, continua.

Quem acompanha clinicamente o governador é o secretário de Saúde Pedro Pascoal, que afirmou que o quadro de pneumonia regrediu. “Boa resposta aos antibióticos administrados e melhora do padrão radiológico, mas seguindo com necessidade de repouso nas próximas 48h”, finalizou.

CONFIRA O BOLETIM NA ÍNTEGRA:

Boletim de saúde do governador Gladson Cameli

O governador Gladson Cameli apresentou um quadro de melhora significativa de saúde nesta segunda-feira,16, mas segue necessitando de repouso e atenção médica.

Extraordinariamente, Gladson Cameli participou, na tarde desta segunda-feira, de uma agenda em seu escritório de governo para assinatura da ordem de serviço da segunda etapa das obras da nova Maternidade Marieta Cameli e reunião com o secretário nacional da Atenção Especializada em Saúde, Adriano Massuda.

Massuda veio ao Acre acompanhar o início das ações da Força Nacional do SUS, que irá realizar um levantamento epidemiológico e relatório de situação de saúde pública diante da estiagem, seca prolongada e queimadas, por determinação do governo federal.

De acordo com o médico e secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, o quadro de pneumonia do governador regrediu, “com boa resposta aos antibióticos administrados e melhora do padrão radiológico, mas seguindo com necessidade de repouso nas próximas 48h”.

Governo do Estado do Acre

Secretaria de Estado de Comunicação