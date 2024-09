Até R$ 7 mil! Harmonização facial para cadáver viraliza; vídeo

Recentemente, a técnica de harmonização facial em cadáveres ganhou destaque nas redes sociais. Esse procedimento é realizado em corpos preservados por congelamento, conhecidos como “fresh frozen“, permitindo que profissionais treinem em condições que simulam o comportamento de tecidos vivos.

Essa prática oferece um ambiente realista para o aprimoramento de técnicas estéticas, como preenchimentos faciais e aplicação de toxina botulínica, sem os riscos presentes em pacientes vivos. Embora seja comum em cursos médicos e de estética avançada, a abordagem tem gerado controvérsias devido à sensibilidade que envolve o uso de cadáveres em procedimentos estéticos.

COMO FUNCIONA?

Cadáveres frescos são preservados em temperaturas controladas para manter a elasticidade e estrutura da pele e músculos o mais semelhante possível a uma pessoa viva. Profissionais aplicam preenchimentos dérmicos e outros produtos, estudando o impacto no rosto do cadáver e como os músculos reagem às substâncias injetadas.

O objetivo principal é educativo, permitindo que cirurgiões e esteticistas desenvolvam precisão e conhecimento antes de realizarem esses procedimentos em pacientes. O ambiente seguro para erro oferece oportunidades para aprendizado em casos complexos, em que, na prática com humanos, margens de erro seriam mínimas.

A PRÁTICA É LEGAL?

O uso de cadáveres, mesmo para fins científicos, desperta reações mistas. Algumas críticas vêm do público, que vê o uso de corpos humanos para estéticas como uma abordagem desrespeitosa. Especialistas, no entanto, defendem a prática pela segurança e capacidade de reduzir complicações em tratamentos estéticos.

Além disso, vídeos sobre a prática, que circulam em plataformas como TikTok, aumentaram o debate sobre os limites éticos do uso de cadáveres em procedimentos que envolvem melhorias estéticas. Profissionais defendem que o uso educacional de cadáveres é controlado e respeita protocolos rigorosos de ética.

A harmonização facial em cadáveres pode parecer incomum, mas é um passo essencial na evolução da prática estética. Embora o debate sobre os limites éticos continue, a técnica oferece uma alternativa segura para treinamento de alta qualidade, preparando profissionais para atuar com maior segurança e precisão em pacientes vivos.

Quando o inverno chega, os boatos de que o ar-condicionado irá diminuir os preços também chega, mas será que isso é verdade? Como funciona a inflação desses produtos? Será que também é mais barato comprar de madrugada, tal qual as passagens aéreas?

Após a frente fria de 2024 chegar, os preços do eletrodoméstico caíram significativamente, ou seja, de fato compensa comprar no inverno. O site Buscapé, que funciona como comparativo de preços na internet, fez um levantamento aponta que os menores preços e ticket médio registrados para os aparelhos de refrigeração foram em julho e agosto.

Os preços dos aparelhos de ar-condicionado estão sim mais baratos neste inverno. Segundo o levantamento, o menor preço encontrado no ano foi em julho, por R$ 1.240, enquanto nos meses anteriores, maio e junho, os menores valores foram de R$ 1.551 e R$ 1.528, respectivamente.

Em relação ao maior preço, enquanto os modelos mais sofisticados chegaram a custar R$ 6.594 em abril, por exemplo, em agosto, o maior valor registrado foi R$ 5.060, o melhor período para comprar ar condicionado no ano, até o momento.

Com uma base de dados de mais de 600 lojas parceiras, o Buscapé também identificou que o menor ticket médio para os aparelhos de refrigeração ocorreu nos meses de julho e agosto, nos valores de R$ 2.800 e R$ 2.760, respectivamente. Além disso, os dados apontam uma tendência de queda contínua nos preços desde abril, quando chegou a R$ 3.100.

Para Francisco Donato, Superintendente Executivo da Mosaico no Banco PAN, esse é um movimento de mercado que os consumidores devem ficar de olho.

“Não podemos garantir que, anualmente, veremos essa tendência dos aparelhos de ar-condicionado ficarem mais baratos no inverno. Em 2023, essa lógica não se confirmou. Por isso, a importância de comparar valores. No site do Buscapé, é possível conferir o histórico de preços e colocar um alerta para ser avisado quando o produto atingir o valor desejável”, explica.