Bocalom é o mais rejeitado entre candidatos, mas gestão tem mais de 57% de aprovação, diz pesquisa

O prefeito Tião Bocalom (PL), com 24,9%, lidera a rejeição do eleitor entre os candidatos a prefeito de Rio Branco, segundo pesquisa Data Control encomendada pelo ContilNet.

Marcus Alexandre (MDB) aparece em 2º lugar, com 21,3% de rejeição entre os eleitores, seguido de Jenilson Leite (PSB), com 16,3%. Emerson Jarude (NOVO), é o menos rejeitado, com 16,2%.

Mesmo liderando a rejeição, a gestão do prefeito Tião Bocalom ainda é aprovada por 57,3% da população da capital. Por outro lado, 29,7% desaprovam a gestão e para 9,9%, a questão é um assunto indiferente.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número 07411/2024. Foram coletadas 1500 entrevistas entre os dias 28 a 31 de agosto.

A margem de erro é de 2,60 pontos percentuais para mais ou para menos para menos. 53,0% dos entrevistados são do gênero feminino e 47,0% são do gênero masculino.