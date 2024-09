Bursite olecraniana: entenda inflamação apresentada por Joaquim Lopes

O ator Joaquim Lopes foi internado para passar por uma cirurgia após ter contraído uma bactéria que se alojou em um machucado do cotovelo e evoluiu tornando-se uma bursite olecraniana infectada. De acordo com relato feito em uma rede social, ele não se lembra como se machucou.

“Esbarrei o cotovelo na mesa ou em uma parede, sei lá. Fez um machucadinho. Não estava sentindo nada, nenhuma dor. Esse machucadinho acabou evoluindo para uma bursite olecraniana infectada. Eu devo ter coçado ou encostado em algum lugar que tinha alguma bactéria e essa bactéria entrou e se alojou lá dentro e fez um belo de um estrago”, contou em vídeo publicado no Instagram.

Joaquim relatou que começou a sentir “uma dor inacreditável” acompanhada de inchaço na região do cotovelo. Após procurar atendimento médico, foi informado que o caso exigia cirurgia.

“Eu queria tomar antibiótico e ir embora, mas operei, tomei antibiótico na veia e ainda estou internado. Já está tudo certo, ainda tem mais 14 dias de antibiótico pela frente”, disse.

O ator também alertou para a importância de tomar cuidado e prestar atenção, mesmo em situações que aparentam ser insignificantes. “Quando tiver um machucadinho, se preocupem! Lava bem, seja onde for, o tamanho que for, lava, porque qualquer machucadinho é uma porta de entrada para bactérias e, se não for tratado corretamente, pode virar uma sepse.”

O que é a bursite olecraniana?

O ortopedista Nicola Archetti, do Hospital Santa Paula, da rede Dasa em São Paulo, explica que a bursite olecraniana é uma infecção, geralmente causada por bactérias, que afeta a bursa localizada na ponta do cotovelo, sobre a proeminência óssea da ulna conhecida como olécrano.

“A bursa é uma pequena bolsa cheia de líquido que atua como um amortecedor entre os ossos e os tecidos moles, como pele e tendões, ajudando a reduzir o atrito durante o movimento. Quando essa bursa fica inflamada, a condição é chamada de bursite”, esclarece.

Na bursite olecraniana, a região afetada pode apresentar inchaço, dor e acúmulo de líquido na bursa. Se houver uma infecção bacteriana, os sintomas podem se agravar, resultando em vermelhidão, calor local e febre.

Segundo o profissional, a infecção pode ser causada por bactérias que entram na bursa através de um corte, arranhão ou outra lesão no cotovelo, ou pode surgir como complicação de uma bursite não infecciosa.

O ortopedista Frederico Arruda, do Hospital Brasília Águas Claras, afirma que a maioria das bursites infectadas não requer cirurgia. O tratamento costuma incluir o uso de compressas locais e antibióticos para combater a bactéria e curar a infecção.

“Em casos raros, o antibiótico inicial pode não ser eficaz contra a bactéria. Nesses casos, podemos optar por um antibiótico mais potente ou realizar um desbridamento, que envolve uma incisão sobre o olécrano para limpar ou até remover a bursa. O material retirado é enviado para cultura, e o tratamento continua com antibióticos específicos que combatem a bactéria identificada”, explica.

O que fazer para evitar a inflamação?

De acordo com Nicola, como normalmente é uma reação a um trauma, pouco pode ser feito. O ideal é evitar manipular ferimentos existentes no cotovelo e manter a pele limpa e protegida.

“O mais importante é atentar para se caso tiver alguma lesão de pele do cotovelo lavar inicialmente com água e sabão e procurar um serviço médico”, diz.