Câmera de segurança flagra momento de acidente no interior do Acre; veja vídeo

Câmeras de segurança registraram um acidente entre uma motocicleta e um carro na avenida Amazonas, no município de Epitaciolândia, durante a madrugada de sábado (14).

O vídeo mostra o momento em que o motociclista trafegava pela avenida, por volta das 2h30, na contramão, em direção à BR. No mesmo instante, um veículo, identificado como uma caminhonete ou SUV, seguia no sentido contrário, em direção à ponte metálica.

O condutor do veículo ainda tentou desviar da motocicleta, mas a colisão foi inevitável. O impacto fez com que o motociclista fosse arremessado ao chão. Após o acidente, três ocupantes do veículo saíram para prestar socorro ao motociclista, enquanto outra pessoa chegou ao local pouco depois.

A reportagem procurou o hospital do município para verificar se o motociclista havia buscado atendimento médico e também entrou em contato com o comando da Polícia Militar para confirmar algum registro oficial do acidente, mas não havia informações sobre o caso. As identidades das pessoas envolvidas no acidente também não foram divulgadas.

De acordo com o comandante do 6º Comando da Polícia Militar do Alto Acre, Tales Rafael, acredita-se que o condutor da moto tenha sofrido apenas escoriações leves, enquanto o carro tenha tido pequenas avarias. A hipótese é de que um acordo tenha sido feito no local, sem a necessidade de acionamento do socorro ou das autoridades de trânsito e militares.

Veja o vídeo: