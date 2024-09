Candidatos a prefeito de Rio Branco intensificam campanhas neste domingo; veja agenda

Os candidatos a prefeito de Rio Branco continuam com suas campanhas intensas neste domingo (1º de setembro). A agenda do dia é marcada por carreatas, reuniões e encontros com apoiadores em diferentes regiões da cidade.

Confira a programação completa de cada candidato:

Tião Bocalom (PL):

15h – Carreata 22 no Bairro Calafate, com concentração na Cidade da Justiça.

Marcus Alexandre (MDB):

07h às 15h – Reunião com a comunidade do Ramal Oriente, Km 150 da Estrada Transacreana.

Emerson Jarude (NOVO):

11h – Visita a apoiadores no bairro Tancredo Neves.

Jenilson Leite (PSB):

Manhã – Encontro com amigos do candidato a vereador Marcos no Custódio Freire.

Os candidatos estão aproveitando o domingo para se aproximar ainda mais dos eleitores e reforçar suas propostas em vários bairros da cidade. Acompanhe o andamento das campanhas e os próximos compromissos dos candidatos ao longo do dia.