Casa de farinha de produtor rural é destruída durante incêndio no Acre: “Cinco filhos para sustentar”

Dois grandes incêndios assolaram Cruzeiro do Sul na última terça-feira (24). Enquanto um, na zona urbana, destruiu 13 hectares de pasto na rodovia AC-405, no bairro Nossa Senhora das Graças, o outro destruiu completamente a casa de farinha da família de Francisco Paixão Fernandes, morador do Projeto de Assentamento Pedro Firmino.

Foram necessários mais de 6 mil litros de água para combater o incêndio do bairro Nossa Senhora das Graças, o desastre ameaçou atingir residências de moradores próximas à área do incêndio.

“Deslocamos na camionete com quatro militares. Ao chegar no local, verificamos a magnitude do incêndio e percebemos que seria necessário reforço. Enviamos mais duas equipes, totalizando 12 pessoas no combate”, destacou o Subtenente Iranilson, do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, ao Juruá24horas.

O incêndio na zona rural teve início na propriedade de outro morador, que, ao tentar limpar uma área para fazer plantio, perdeu o controle das chamas devido à falta de aceiros – desbaste de um terreno em volta de propriedades, matas e coivaras, para impedir a propagação de incêndios.

O fogo se alastrou rapidamente, destruindo uma grande área de vegetação antes de atingir a casa de farinha de Francisco:

“A gente depende da casa de farinha, e agora, sem nada, fica difícil. São cinco filhos para sustentar”, lamentou o produtor rural.