Cineclube Opiniões exibe ‘Guerra Civil’ na Filmoteca Acreana; veja data

O Cineclube Opiniões apresentará uma sessão especial do filme Guerra Civil neste sábado, (28), às 18h, na Filmoteca Acreana, localizada na Biblioteca Pública Estadual. O evento, com entrada gratuita e classificação indicativa de 18 anos, promete oferecer uma noite cinematográfica envolvente e reflexiva para o público.

Com o apoio do Governo do Acre e da Fundação de Cultura Elias Mansour, o Cineclube segue promovendo o debate público e o enriquecimento cultural por meio do cinema. O longa Guerra Civil conta a história de uma família que luta para sobreviver em meio a uma guerra civil que assola os Estados Unidos.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Biblioteca Pública Estadual ou o Cineclube Opiniões. O evento reforça a importância do cinema como instrumento de reflexão e conexão cultural.