Com aumento de 62% em doenças respiratórias, prefeitura decide ampliar atendimento nas URAPs

A Prefeitura de Rio Branco anunciou nesta segunda-feira (2), medidas para enfrentar a seca extrema e o período de queimadas.

Além de um decreto que suspende as aulas presenciais nas escolas municipais até a próxima sexta-feira, 06 de setembro, a prefeitura também decidiu ampliar os horários de atendimento em duas Unidades de Saúde: a URAP do São Francisco e a URAP Cláudia Vitorino, no Taquari.

Com a decisão, os horários de atendimento, chamado de ‘terceiro turno’, acontecerá das 18h às 22h. O horário na parte da manhã e tarde seguem mantidos, sem alteração.

“Vamos atender principalmente as crianças e os idosos que são os mais afetados pela péssima qualidade do ar”, disse o secretário de Saúde, Eliatian Nogueira.

Ele lembrou ainda que nas últimas semanas, houve um aumento de 62% nos registros de síndromes respiratórias em Rio Branco.

Bocalom destacou a situação da qualidade do ar na capital, que atualmente está classificada em insalubre e uma das piores do país. Na tarde desta segunda-feira (2), o índice de quantidade de partículas poluídas no ar, era de 359 mg/m3, considerado um nível extremo.