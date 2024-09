Concurso Receita Federal: todos os aprovados serão convocados

A convocação de todos os aprovados no último concurso Receita Federal foi anunciada pelo órgão federal!

O anúncio foi realizado nesta terça-feira (24), por meio das redes sociais da Receita Federal do Brasil. Os responsáveis pelo anúncio foram, o secretário da RFB, Robinson Barreirinhas e o secretário de Relações do Trabalho do Ministério da Gestão e da Inovação, José Lopez Feijóo, acompanhados dos presidentes dos sindicatos dos auditores fiscais e dos analistas tributários, Isac Falcão e Thales Freitas.

Importante lembrar que fontes internas do Ministério da Gestão e Inovação (MGI) informaram ao Direção Concursos que a convocação de excedentes do último certame havia possibilidade de acontecer ainda em 2024.

O Senado Federal também enviou ao MGI um ofício que recomenda a tomada de providências para que os aprovados nos cargos de Auditor e Analista do último edital sejam convocados neste ano. De acordo com o Senado, o déficit de servidores coloca em risco a implementação adequada da reforma tributária.

Além disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu a autorização para que o provimento adicional de 346 novos servidores seja efetuado. Seriam realizadas as convocações de 204 Analistas-Tributários e 142 Auditores-Fiscais.

A convocação de todos os aprovados será fundamental para a RFB, tendo em vista que o número atual do quadro de pessoal do órgão (16.534) é menor do que o quantitativo de servidores antes da realização do certame (16.541).

