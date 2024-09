Conheça o capeta! Drink inusitado é sucesso de vendas na Expoacre 2024; FOTOS

As bebidas para acompanhar a Expoacre 2024 são diversas, entre elas, estão as com nome inusitados, como o “Capeta” presente em algumas barracas, como a de Saulo nesta segunda-feira (02).

O dono da barraca, explica que a receita mistura vodka, cachaça, leite condensado e gelo.

“Nós temos uísque, coquetel, vodca, cachaça, mas o mais tradicional é o Capeta”, contou Saulo.

Segundo ele, a bebida é bastante popular entre os visitantes que buscam uma experiência diferente e intensa.

“É uma bebida mais destilada, né? Que é com vodca, cachaça, leite condensado e gelo, aí bate e fica um coquetel.”

Além do Capeta, a barraca oferece uma seleção de bebidas para todos os gostos, desde uísques e coquetéis até cachaças artesanais.

Sobre a Expoacre 2024

A programação da Expoacre vai desde estandes de negócios a gastronomia típica acreana e dos países vizinhos, como Peru e Bolívia.

Além disso, a Expoacre conta com seis shows nacionais, rodeio e outras atrações espalhadas pelo parque de exposições.

Confira aqui, a programação para a terceira noite de Expoacre 2024, na segunda-feira (02):

– 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia, e atividades de negócios e entretenimento

Palcos alternativos

– 20h – Provas de rodeio na arena

– 23h – Show na arena de rodeio com Marilia Tavarez

– 00h – Fechamento dos estandes de exposições

– 03h – Encerramento de todas as atividades do dia

Veja fotos:

Assista ao vivo a transmissão da 3º noite da maior feira do Acre, pelo ContilNet e Sans Filmes: