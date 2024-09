Corpo de menino decapitado pela mãe aguarda reconhecimento no IML

O corpo de Miguel Ryan, menino de 6 anos brutalmente assassinado e decapitado pela mãe, segundo a polícia, aguarda o reconhecimento de um familiar no Instituto de Medicina Legal (IML).

Até o momento, nenhum parente se apresentou para realizar o reconhecimento e dar andamento ao sepultamento da vítima. As autoridades continuam em busca de parentes da criança, enquanto o caso gera grande comoção pública.

Miguel foi assassinado em um apartamento localizado no bairro de Mangabeira 4, em João Pessoa (PB). Segundo relatos de vizinhos, gritos de socorro da criança foram ouvidos nas primeiras horas da manhã, o que mobilizou a Polícia Militar. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma cena devastadora: a cabeça do menino estava no colo da mãe, Maria do Rosário Mendes, que apresentava lesões no tórax.

Leia a reportagem completa em Portal T5.