De Katy Perry a Gusttavo Lima: veja os lançamentos musicais da semana

O mundo da música se encheu de novos álbuns, colaborações e singles de grandes nomes da indústria nesta semana. Artistas internacionais, como a banda Snow Patrol e os cantores Katy Perry, The Weeknd, Shawn Mendes e Demi Lovato, e nacionais, como Gusttavo Lima, Péricles e Ana Castela, foram alguns dos nomes que divulgaram seus lançamentos.

A banda Snow Patrol retornou à música após ficar seis anos sem divulgar canções inéditas. Divulgando o álbum “The Forest Is The Path”, Gary Lightbody, o vocalista, disse à CNN que eles estão empolgados com a volta. “Estou muito, muito orgulhoso dele e, nós planejávamos lançá-lo antes, mas levou o tempo que levou. E é assim que os álbuns são para nós. Eles levam o tempo que precisam.”

Katy Perry divulgou mais uma faixa de seu disco “143”, que estreia nas plataformas digitais na próxima semana, mesmo dia em que se apresenta no Brasil, através do festival Rock in Rio. The Weeknd deu início à nova era musical, com “Dancing In The Flames”.

Ana Castela divulgou uma canção que fez na adolescência, “Veterinário”. A faixa do DVD “Herança Boiadeira” marca o fim dos lançamentos de seu novo projeto. “Essa canção não é de agora, escrevi há um tempo ao lado de uns amigos e guardei para o momento certo. […] Percebi que era a hora de trazer ela de volta. Os fãs sempre gostaram muito, pois um tempo atrás eu soltei um pedacinho dela”, disse a cantora à CNN.

Outros artistas também divulgaram seus novos projetos. Abaixo, a CNN reuniu os principais lançamentos musicais desta semana. Veja!

Jão, Gustavo Mioto — “Mal”

Chari XCX, Troye Sivan — “Talk talk”

Katy Perry, Doechii — “I’m His, He’s Mine”

The Weeknd — “Dancing In The Flames”

Shawn Mendes — “Nobody Knows”

Snow Patrol — “The Forest Is The Path”

Demi Lovato — “You’ll Be Ok, Kid”

Gusttavo Lima — “Embaixador Acústico – Ao Vivo”

Zara Larsson, Dennis — “Ammunition”

Ana Castela — “Veterinário”

Péricles, Ana Clara — “Trajetória”

Matuê — “333”

Tate McRae — “It’s Ok, I’m Ok”

Naomi Scott — “Grivied You”

Suki Waterhouse — “Memoir os a Sparklemuffin”

Dayglow — “Dayglow”

Flor Gil — “Hell No”

Melody, Israel & Rodolffo e Charles New — “Ao Contrário”