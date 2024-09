Detentos furam buraco em laje e escapam de presídio; Iapen inicia buscas

Uma fuga de dois detentos foi registrada nesta segunda-feira (9) na Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva, na cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), os detentos Rodrigo Duarte Gomes e Adelcivane Gomes de Azevedo fugiram da cela 12, Bloco 3, após usarem ferros da própria estrutura de cela para fazer um buraco na laje, por onde passaram.

Ainda de acordo com o Iapen, que se manifestou por meio de uma nota, a Polícia Penal segue em busca dos fugitivos.

Veja nota na íntegra:

Marcos Frank Costa

Presidente do Instituto de Administração Penitenciária da Acre (Iapen)