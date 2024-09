Direita ou esquerda? Pesquisa mostra de qual lado político está a maioria dos acreanos

“Não sou nenhum”: essa é uma das frases que mais se escuta no Acre quando questionam o lado político da população. É o que aponta um levantamento do Data Senado, em parceria com a Nexus.

Segundo o estudo, 47% dos acreanos dizem que não há identificação com nenhum lado político. Nessa mesma média, há também os estados do Maranhão (52%), Amapá (48%), Piauí (47%), Amazonas (47%) e Alagoas (47%).

O estudo apontou que 11% da população entrevistada se diz de esquerda, 31% de direita, 7% de centro, 47% não se identifica com nenhum dos lados e 4% não souberam responder.

A pesquisa foi realizada entre 5 e 28 de junho deste ano e entrevistou 21.808 brasileiros por telefone. A confiabilidade da pesquisa é de 95%, e, sem considerar os cruzamentos, a magem de erro é de 1,22 ponto porcentual, com desvio-padrão de 1,37 ponto percentual.

O estudo aponta ainda que em 72.827 representa os 11% que se dizem de esquerda no Acre, 207.805 equivale aos 31% que se consideram de direita. Já os 7% que se dizem ser de centro são 48.421 pessoas.

De acordo com a pesquisa, quanto maior a renda dos brasileiros, menor o percentual de eleitores que se consideram neutros com relação à ideologia política.

No geral, o levantamento mostra que maior parte dos brasileiros não tem ligação com os espectros políticos. 40% dos entrevistados dizem não se identificar com nenhum dos lados. 29% se identificam com a direita, 15% com a esquerda e 11% com o centro. 6% não sabem ou preferiram não responder.

Pernambuco (18%), Rio Grande do Norte (18%), Ceará (17%), Bahia (16%), e Mato Grosso do Sul (16%) são os cinco Estados em que, respectivamente, há mais eleitores que se consideram de esquerda. Roraima (41%), Mato Grosso (37%), Santa Catarina (36%), Tocantins (35%) e Paraná (32%) por sua vez, onde estão mais pessoas de direita.

VEJA A SITUAÇÃO EM OUTROS ESTADOS DO PAÍS: