Superintendente do DNIT anuncia que BR-364 até o Juruá deverá ter tráfego ‘perfeito’ até 2027

O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre, Ricardo Araújo, foi um dos entrevistados do ContilNet durante a transmissão da Expoacre 2024, nesta terça-feira (3).

Na entrevista, Ricardo, que também é engenheiro de formação, anunciou que atualmente, 12 frentes de trabalho estão ativas na BR-364. Ele informou ainda que a pasta já trabalha com 6km de rodovia beneficiada com macadame hidráulico, modelo inédito, usado na revitalização das estradas. Apesar de ser uma ferramenta bem mais cara, a duração do trabalho é bem maior.

Ricardo aproveitou para falar sobre os investimentos do Governo Lula nas estradas do Acre, que em apenas um ano, superou todo o valor investido em quatro anos pelo governo anterior, do ex-presidente Bolsonaro. “Nos últimos anos a estrada ficou sem investimentos e praticamente à deriva”.

“Em quatro anos, foi feito investimentos de R$ 400 milhões no Acre. Em dois anos do governo Lula, já está chegando em quase R$ 1 bilhão”, completou.

Ele lembrou ainda que a BR-317 já está quase toda recapeada, nos trechos saindo de Porto Acre à Brasiléia.

Em relação a BR-364, ligando a capital Rio Branco a Cruzeiro do Sul, o superintendente anunciou que a previsão do DNIT é de que até 2027, a rodovia tenha o tráfego ‘perfeito’, em todos os períodos do ano.

“Esse ano nós já começamos a trabalhar em alguns trechos dela. A ideia hoje é deixar até Manoel Urbano com uma característica melhor. Antes você tinha uns trechos chamados de varadouros, que você fazia conforme a necessidade. Hoje nós já estamos tentando dar um formato de rodovia. Nossos engenheiros do quadro são excelentes. O que faltava era recurso. Até 2027, a gente tem essa rodovia, até Cruzeiro do Sul, levando com qualidade e segurança”.

Ricardo finalizou lembrando que atualmente, por conta de 400 km deteriorados, o Acre aparece entre as piores rodovias do índice ICM. O plano é que nos próximos anos, pelo menos 85% da BR seja considerada de boa qualidade.

ASSISTA A TRANSMISSÃO NA ÍNTEGRA: