Doutora Honoris Causa: Ufac entrega maior honraria da instituição à Marina Silva na próxima semana

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, será homenageada com a maior honraria da Universidade Federal do Acre (Ufac), ao receber o título de Doutora Honoris Causa, em uma cerimônia na próxima terça-feira, dia 17 de setembro, às 16h.

A solenidade de outorga de títulos ainda vai homenagear a professora aposentada do CFCH e primeira coordenadora da história do curso de Psicologia da Ufac, Inez Maria Jalul Araújo.

Outro homenageado na noite é o primeiro governador constitucionalmente eleito no Acre, José Augusto de Araújo, in memoriam.

O evento ainda será palco do lançamento da Exposição de Artes Visuais em comemoração aos 60 anos da Ufac.