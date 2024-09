Em peregrinação, imagem de Nossa Senhora de Nazaré visita Prefeitura de Rio Branco

Como parte da programação da maior festa religiosa católica da capital acreana, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que peregrina todos os anos por instituições e órgãos governamentais, fez uma visita especial à sede da Prefeitura de Rio Branco nesta quarta-feira (11). O momento é parte da programação do 93º Círio de Nazaré.

O prefeito de Rio Branco, junto de servidores da prefeitura, recebeu o reitor da catedral Nossa Senhora de Nazaré, padre Manoel Costa, que conduziu um momento de oração, marcado pela espiritualidade e fé. O religioso fez questão de ressaltar que este é o primeiro Círio de Nazaré realizado após a celebração ser incluída no calendário cultural e turístico oficial da capital acreana, por meio da Lei Nº 2.473, de outubro de 2023, de autoria do Executivo Municipal.

“Hoje aqui na prefeitura iremos fazer um momento de oração, e também fazer um reconhecimento, porque o Círio de Nazaré é inscrito no calendário municipal de Rio Branco como atividade cultural. Foi aprovado a lei municipal o ano passado. Então tem toda essa conjuntura que nós vamos evocar hoje na visita de Nossa Senhora de Nazaré”, explicou.

O Círio de Nazaré 2024 acontece em Rio Branco no dia 13 de outubro e deve reunir milhares de fiéis e devotos da Nossa Senhora em uma grande procissão pelas principais ruas do Centro da capital acreana, que deve contar com a presença do prefeito de Rio Branco, que recebeu das mãos do reitor da catedral uma blusa e uma medalha, com o convite para participar da tradicional celebração.

Para o secretário municipal de Finanças, Wilson Leite, a visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré à sede da prefeitura teve um significado ainda mais especial, dado que aconteceu no dia do seu aniversário. O servidor expressou o sentimento em poder participar do momento especial.

“Foram muitas emoções aqui. A gente participar desse evento do Círio do Nazaré, receber a nossa mãe aqui no nosso local de trabalho. Em especial, hoje, eu estou mais feliz ainda por ser na data do meu aniversário, e receber essa surpresa dos colegas do trabalho. Foram muitas emoções que nós passamos, e a mensagem que eu quero deixar a todos é que Maria abençoe todas as famílias, todos os servidores da prefeitura, todas as famílias do Brasil, do Acre, de Rio Branco, para que a gente tenha saúde em abundância, para que a gente possa conquistar o que a gente merece e o que Deus quer em nossas vidas”, disse.