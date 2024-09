Em Rondônia, Manu Bahtidão relembra porre: “Tomei uma cachaça junto com o cachorro”

Durante sua apresentação na Expojipa 2024, a cantora Manu Bahtidão compartilhou uma história inusitada que rapidamente viralizou nas redes sociais. Em entrevista ao repórter Eando Teixeira, Manu recordou um momento hilário de uma noite de bebedeira.

“Quando eu bebo, eu fico louca. Uma vez que eu fui mais apocalíptica, foi uma que eu tomei uma cachaça junto com o cachorro. Eu sentei no chão. Eu estava tão bêbada que acabei bebendo no boteco ao lado dele”, contou a artista.

Com seu jeito descontraído e autêntico, Manu Bahtidão não apenas fez o público se divertir, mas também consolidou sua conexão com os fãs na Expojipa 2024. A história se tornou um dos momentos mais memoráveis da web. Veja o vídeo: