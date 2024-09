Empresários da Bolívia e do Peru vendem todos os produtos e saem da Expoacre antes do fim

Assim como no ano passado, a Expoacre reuniu empresários e expositores do Peru e da Bolívia, países que fazem fronteira com o estado.

Os dois países ganharam um stand único na feira e precisaram deixar o espaço cinco dias antes do encerramento da Expoacre por terem vendido todos os produtos. A informação foi revelada pelo secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, durante entrevista ao ContilNet neste sábado (7).

“Eles comercializaram tudo que trouxeram. Até quarta-feira, dia 04, eles venderam tudo e não tivemos como segurá-los”, disse.

O secretário lembrou que o espaço internacional foi idealizado especialmente para o Peru e para a Bolívia, que são os países vizinhos que fazem parte do contexto que o governo do Estado está trabalhando, de integração econômica e aliado com a rota interoceânica.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: