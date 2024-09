Energisa diz que não há chances de um novo apagão no Acre e fala sobre desafios de distribuir energia na seca

Ricardo Xavier, diretor do grupo Energisa no Acre, empresa responsável pela distribuição de energia no estado, foi um dos entrevistados do ContilNet durante transmissão da Expoacre 2024 nesta quinta-feira (5).

Ele deu detalhes sobre o stand da instituição na maior feira de negócios do Acre. Esse é o terceiro ano da empresa na Expoacre.

Durante a entrevista, Ricardo falou sobre a possibilidade do Acre enfrentar um novo apagão. No último mês, foram dois seguidos. Ele lembrou que os episódios foram causados por problemas no sistema nacional de distribuição.

“Não é uma coisa que deve acontecer. A gente tem feito inclusive algumas reuniões com o operador nacional que é quem faz a gestão desse sistema e a gente vai chegar na causa raiz e com certeza sairão medidas para que a gente evite novas interrupções. Mas da parte da parte da distribuidora, pode ficar tranquilo que a gente fez uma gama de obras para que não tenhamos problemas com isso”, disse.

O diretor também falou sobre os desafios da distribuição de energia em época de seca extrema que o Acre sofre. Ele declarou que apesar da gravidade da situação, o problema não vai afetar os trabalhos da empresa, justamente por trabalhos de ampliação que a Energisa realizou no estado.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: