Energisa premia morador da Transacreana com 2 anos de conta grátis; saiba como participar

A Energisa, distribuidora de energia no Acre, premiou um cliente com unidade consumidora na Transacreana, na zona rural de Rio Branco. Gley Carlos Nogueira venceu o sorteio do mês de maio e ganhou dois anos de conta de luz grátis e a premiação foi realizada durante a Expoacre.

Segundo Marcos Ribeiro, coordenador de atendimento da Energisa, a empresa está com a promoção “Dois anos por nossa conta”, além da promoção, há também prêmios instantâneos, voucher de até R$ 100,00.

“Para participar é fácil, basta acessar nosso site, fazer o cadastro e a partir daí, começar a pagar a fatura via pix. Esse cadastro vai até o dia 31 de dezembro de 2024, assim como o pagamento. Então se a pessoa fizer o cadastro no último dia e fizer um pagamento nessa data, ela também já passa a concorrer. O QR Code está disponível na fatura virtual, como a física, que chega na sua residência e quanto mais ele pagar, mais chances tem de ganhar”, explicou.

De acordo com Marcos, é importante que o cliente procure os canais, acesse o site, leia o regulamento que tem todas as orientações.

Para Gley Carlos, cliente vencedor do sorteio de maio, vencer o sorteio da Energisa vai ajudar muito. “Graças a Deus vai me ajudar muito. Eu tenho uma chácara na Transacreana, eu moro lá. Agradeço a Deus pela oportunidade”, explicou.

Gley disse que é fácil participar, pois basta se cadastrar e pagar no pix, que é uma ferramenta de pagamento digital que facilita para o cliente. “Vale realmente a pena ter o cadastro, participar porque um dia a sorte bate na porta. Eu nunca imaginei que um dia ia bater na minha porta”, disse.

Os clientes da Energisa concorrem a dois anos de conta grátis e vale-compras de R$100,00. A chance é exclusiva para clientes que usarem PIX ou débito automático.

O vale-compras poderão ser usados nos sites do Ponto Frio, Extra ou Casas Bahia;

18 clientes no Acre foram contemplados com a premiação

Os clientes podem se cadastrar até dezembro deste ano pelo site (https://pix.energisa.com.br/), onde devem informar os dados solicitados. Quanto mais cedo for feito o cadastro e mais contas forem pagas com o QR Code do PIX nas contas de energia ou por débito automático, maiores as chances de ganhar. Os sorteios acontecerão mensalmente e os clientes receberão números da sorte por cada conta paga.

A promoção é válida para consumidores cadastrados como ‘Pessoa Física’ de todas as distribuidoras do Grupo Energisa.