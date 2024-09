Exposena 2024: quatro show nacionais confirmados; veja o recado dos artistas

A Exposena 2024 promete ser um dos eventos mais aguardados do ano em Sena Madureira. De 21 a 25 de setembro, a feira de agronegócios, que acontece no bairro da Pista, contará com uma programação musical de tirar o fôlego. Sob a organização da Prefeitura Municipal, comandada pelo prefeito Mazinho Serafim, o evento trará ao palco quatro grandes shows nacionais que vão animar o público local.

Com exclusividade, a coluna Douglas Richer, do ContilNet, traz vídeos e recados dos artistas confirmados, que estão prontos para levantar a plateia em uma semana cheia de emoção.

Confira a programação nacional: