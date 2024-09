Exposição de touros de elite chama a atenção na Expoacre

O governo do Estado realiza, este ano, mais uma edição da exposição agropecuária e de negócios do Acre, a Expoacre, e dentre as mais diversas atrações que a feira tem, uma delas é a apresentação de touros de elite, que é realizada pelos mais diversos criadores, tanto da capital quanto do interior.

Entre os expositores dos touros de elite está a fazenda Bela Aliança, localizada no km 52 da BR 364, sentido Sena Madureira, no município do Bujari. De acordo com o tratador Juscelino Dias, esse ano a fazenda trouxe para a Expoacre nada menos do que cinco machos e oito fêmeas, uma delas premiada.

A fazenda trabalha com inseminação artificial e tem, além da exposição, também animais à venda. Segundo ele, a fêmea premiada deste ano está avaliada em mais de 70 mil reais. “Mas a gente tem touro que vale a partir de 20 mil e que também estão sendo negociados aqui na Expoacre”, explicou.

No caso da fêmea que foi premiada este ano, ela tem a genética da mãe, mas foi gerada in vitro, um dos manejos que é realizado na fazenda e também na Ipanema, do mesmo grupo empresarial. “Para se ter uma ideia, essa que foi premiada tem apenas um ano e cinco meses”, disse.

Quem também trouxe animais para exposição em Rio Branco foi a fazenda Campo do Sol, de Tarauacá. De acordo com seu Valdemir Silva e Silva, da fazenda, todo ano os animais são trazidos para Rio Branco durante a feira agropecuária. “Esse ano trouxe 4 animais e a feira é uma forma de expor o que a gente tem de melhor”, destacou.

A exposição de touros de elite atraiu um grande número de pessoas. Entre elas seu Josias Amorim, que nesta sexta-feira, 6, participou da Expoacre pela primeira vez esse ano. “Estou gostando muito, é apaixonante. Trouxe as crianças para ver os animais porque eles são diferenciados, é difícil ver no dia-a-dia”, enfatizou.